“Asunto Tango es parte de una acción conjunta que tiene Rosario. Una acción que, a lo largo de diez años, ha construido un archivo audiovisual en el que podés escuchar y conocer a agrupaciones y solistas. O los podés escuchar por el teléfono mientras desayunás”, expresa Fabio Rodríguez, conductor del programa Asunto Tango (el Tres), a Rosario3.

Pasa que Asunto Tango cumple diez años. Y para celebrar esta primera década, hay festejo especial con música en vivo.

Se trata de un concierto a cargo de Hernán Cucuza Castiello (voz), Joel Tortul (piano) y Cristian Gustaffson (bandoneón); y la participación de la pareja de baile de Marisa Talamoni y Germán Ruíz Díaz.

La cita es este viernes a las 21, en el Centro Cultural La Casa del Tango (Illia 1750) , con entrada gratuita. Durante el evento, la musicalización correrá por cuenta de May Rosarina y habrá servicio de bufé.

Desde su primera emisión a la fecha, Asunto Tango no sólo acuñó reconocimientos por el trabajo (Martín Fierro, Fund TV y fue distingudo por el Concejo Municipal), sino también el crédito de músicos, músicas y artistas.

A lo largo de este tiempo, el programa mantuvo el compromiso original de construir un espacio audiovisual abierto a las distintas expresiones del género, lejos de los etereotipos.

“Una colaboradora de Asunto Tango, en los principios del ciclo, me recuerda con mucha obstinación que le pedía que nos alejáramos de todo lo que se supone es lenguaje del tango: brillantinas, lustrados, gominas impecables, farolitos. Creo que pudimos hacer un programa donde nadie pierde identidad: aquel que tomó cervezas en el Bar Yesi en los 90, el que lagrimea por su etapa bolichera setentista, el nostálgico de la Trova, el que cree que el tango es locomotivo y milonguero”, apunta Rodríguez, en una enumeración que incluye a “una Evelina Sanzo con su look tan particular”, “los clásicos en smoking o ambo cremita”, “los chicos de la Utópica” y las camisas de Litto (Nebbia).

Quizás, la permanencia –y los ya citados reconocimientos– se explican en la propia vida del creador del ciclo que se emite en las medianoches de sábado de el Tres: “Estoy cruzado por el microcentrismo rosarino y mi vivencia de pibe de barrio. Mi oído se divide en Horacio Salgán, Joao Gilberto, el eterno amor nebbiero y ni hablar del enorme aporte que hace Maxi Quintero, editor y responsable desde la estética, que lo entendió todo”.

El presente le permite afirmar que al cabo de estos diez años, Asunto Tango tiene “una idea audiovisual definida, con la incidencia urbana rosarina que ponemos en atmósfera tanguera”.

En el marco de la charla, el también conductor del ciclo El lado clásico (el Tres) avanza sobre la “rareza” de que un programa de televisión haya permanecido por todo este tiempo en un canal de aire. “Tuve los cinco sentidos puestos en esto. Lo que bien podría ser un ciclo con programas dedicado al tango y Rosario se transformaron en una marca dentro de la programación del Grupo TVL”.

En todo este tiempo, Asunto Tango se hizo escuchar en distintos espacios: teatros, museos, auditorios, a cielo abierto, en un café concert y hasta “cosas repentinas”: “Fuimos a un boliche de campo a ver unos guitarreros, estuvimos en la librería Clásica y Moderna (Recoleta), caímos en los estudios de Nebbia (Melopea) y nos recibió en AADI, una gestión que integran Fabián Gallardo, Susana Rinaldi, Horacio Malvicino, José Colángelo, Pablo Agri. También lo trajimos al Zorrito (Fabián Von Quintiero), una idea que se me ocurrió arriba del 133. Y ni hablar de las coberturas en el Metropolitano de Tango en sus distintas ediciones”.

Al ser consultado sobre los planes a futuro reservados para el envío, el entrevistado persiste en “que siga como marca cultural, que respete siempre esa idea de «programa de tango que no se debe hacer». No importa quién lo conduzca en el futuro, el tango es algo que asoma en la cultura argentina en cualquier momento y ya no sólo por aquella frase consagratoria de (Osvaldo) Pugliese: «El tango sabe esperar». Me causa mucho orgullo ver en Asunto Tango el eslogan de Hecho en Rosario”.