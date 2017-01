"House of Cards" se aprovechó de Trump y confirmó nueva temporada

"House of Cards", una adaptación de una serie británica con el mismo nombre, narra el tenebroso ascenso político de Francis Underwood (Kevin Spacey) y Claire Underwood (Robin Wright), un matrimonio sin escrúpulos dispuesto a cualquier cosa, dentro y fuera de la ley, para alcanzar el máximo poder en Washington.

La serie de intriga y corrupción política "House of Cards" aprovechó que este viernes se celebraba la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para anunciar que su quinta temporada se estrenará el próximo 30 de mayo.

