Ian McKellen se postula para volver a interpretar a Gandalf

Amazon firmó un acuerdo con New Line Cinema para llevar a la pequeña pantalla el universo de fantasía medieval creado por J.R.R. Tolkien, entre las que se destaca El Señor de los Anillos.

La novedad es que mientras John Rhys-Davies opina que el autor británico se debe "estar removiendo en su tumba" y Andy Serkis no quiere volver a interpretar a Gollum, Ian McKellen se mostró encantado con la posibilidad de dar vida de nuevo a Gandalf.

En una entrevista en el programa de Graham Norton en BBC 2 Radio, que reproduce Digital Spy, le preguntaron al actor si le molestaba que otro intérprete fuese dar vida al icónico personaje

Ante el interrogante, McKellen respondió no sólo que podía hacerlo, sino que todavía no se habían preguntado.

“No dije que sí porque no me han preguntado. ¿Pero sugerís que otra persona le va a dar vida? Gandalf tiene como siete mil años, por lo que todavía no soy demasiado viejo para el papel”, sostuvo.

McKellen interpretó a Gandalf en las seis películas sobre el universo de Tolkien que existen hasta la fecha.