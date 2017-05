Inicia el ciclo de funciones de Cosecha Escénica 2017

En esta oportunidad, el subsidio se otorga según tres modalidades: Obras a estrenar, Obras estrenadas y Trabajos en proceso. Las especialidades son Artes Escénicas Urbanas (Circo, Clown, etc.), Danza, Teatro, Títeres y Teatro de Objetos y Performance.

