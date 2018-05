Internaron a Felipe Pettinato: “Mi nariz está a punto de colapsar”

Felipe Pettinato fue internado este viernes con importantes dificultades para respirar, agravadas por un cuadro de estrés, según informaron. “Mi nariz está a punto de colapsar”, confió desde la clínica de Buenos Aires.

El actor, reconocido por sus imitaciones de Michael Jackson, se realizó siete rinoplastías para parecerse al ídolo pop, lo que trajo graves consecuencias en su salud.

“Mi nariz está a punto de colapsar. Se me infectó. No me funciona la nariz para respirar y la sangre no me irriga bien en la zona”, contó Felipe en un mensaje que leyó Ángel de Brito, quien también mostró fotos del estado en el que se encontraba el actor.

Luego de que se conociera la noticia de su internación, el hijo de Roberto Pettinato envió una foto desde la clínica, donde se lo ve acostado sobre una camilla mientras le realizaban diferentes estudios.