Internaron a Jorge Rial y en su programa contaron porqué

Rial venía con problemas de presión arterial. De hecho, el jueves hizo al aire un chiste sobre que no podía comer jamón crudo por ese inconveniente, de acuerdo a las declaraciones realizadas por el panelista de Intrusos.

Jorge Rial fue internado en la madrugada de este viernes en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, Buenos Aires. No estuvo presente en el programa Intrusos, que conduce de lunes a viernes por el canal América. Lo reemplazó sólo por hoy el panelista Adrián Pallares.

