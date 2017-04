Internaron al actor Alfredo Casero

El actor Alfredo Casero se encuentra internado en el sanatorio Los Arcos de Palermo y la versión oficial indica que se trata de un control rutinario de su salud.

Sin embargo, el sitio Primiciasya.com publicó que existe una versión sobre una posible intervención quirúrgica llamada by pass gástrico. Lo cierto es que hay cierto hermetismo alrededor del estado de salud del actor teniendo en cuenta que no le interesa dar a conocer datos de su vida privada. Su hijo Nazareno respondió ante la consulta periodíostica: "Cosas de mi padre. Yo no puedo decir nada, espero sepas entender".

En tanto, Damián Sequeira, productor de Alfredo, confirmó que "se trata de un control de rutina", y agregó: "Es cierto que está internado, él es muy reservado con sus cosas pero puedo confirmarte que es por un control de rutina programado".