Ivana Nadal salió a “bancar” la celulitis

Claro que entre los comentarios hubo de todo: quien no entendió –“¡Qué genia! ¡Realmente no se nota!”– y quien sí –“¡Sos como cualquier mujer! Hermosísima”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo