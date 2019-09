Jimena Barón repudió la presentación que hizo de ella un conductor cordobés, quien antes de que la artista saliera al escenario, preguntó: “¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón?”. En seguida se armó polémica en las redes sociales en contra del tono machista del presentador.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, el sábado en Córdoba a raíz de la presentación de Jimena Barón en la ciudad de Villa Carlos Paz se generó una polémica. Fue en el Festival de Primavera que el cordobés Andrés Manzur fue señalado y criticado en las redes sociales por su comentario machista al anunciar el show de la cantante. "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón? Ella lo va a mostrar sin ningún problema te lo digo. Ella hace alarde...". Inmediatamente su compañero en el escenario le remarcó: "¿Yo escuché mal?".

Luego, el presentador cordobés continuó: "Vos fijate cuando canté un tema que se da vuelta enseguida y la gente va a delirar".

Tras la difusión que se generó en las redes sociales por el video que comenzó a circular, Jimena Barón habló sobrte el tema en Instagram a través de un vivo. "Hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista. No está bien que a mí me presenten como a un culo", expresó sobre Manzur.

"No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Si presentan culos que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después también, y los de antes también", remarcó desafiante.

Luego, remarcó: "Me sorprende estar en el 2019 y que sea un tema el culo de una mina. Mostrar una personalidad sexy, y sexual si se quiere. Me aburre, me parece un tema antiguo. Es una libertad física, es un baile, un vestuario, una personalidad, y es algo mío en todo caso. A respetar porque es mi cuerpo", concluyó firme.