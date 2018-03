Jimena Barón: “Tengo que concretar o me voy a oxidar”

Jimena Barón habló de su intimidad en esta nueva etapa, ya separada del tenista Juan Martín Del Potro. La actriz y cantante confió que no tuvo relaciones sexuales desde su ruptura y expresó sus sensaciones al respecto.

Según publicó El Trece, en su nueva etapa, Jimena Barón se quejó de la actitud que tienen los hombres, a los que calificó de “histéricas”: “No entiendo cómo hace la gente para copular”, se cuestionó.

Sin embargo, la actriz y cantante reconoció que desde la separación de Juan Martín del Potro le llueven propuestas de salidas. “Me llegan mensajes de famosos, deportistas, futbolistas, obvio. Cuando ponés mucho culo aparece de todo”, se sinceró la creado del éxito La tonta.

Barón reveló que desde que rompió con el tenista no tuvo sexo, aunque reconoció que puede haber un touch and go a futuro, “pero por ahora es todo por chat. Ya voy a tener que concretar algo porque me voy a oxidar”.