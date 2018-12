Jimena La Torre: “El 2019 será un año para encontrar eso que nos hace felices”

El próximo año, Júpiter, –“el mejor planeta de todos”, en palabras de Jimena La Torre– transitará la mayor parte del año calendario en el signo de Sagitario. Por tanto, para la astróloga “será un año para encontrar eso que nos hace felices”.

En tren de entender qué beneficios y complicaciones pueden inferirse a partir de ese recorrido astrológico, Jimena La Torre escribió Predicciones Predicciones 2019. El año de Sagitario (Grijalbo).

Organizado por mes (con cronograma diario) y por signo, el libro ofrece herramientas y consejos para “aprovechar al máximo la fuerza positiva de este año, alcanzar momentos de felicidad plena, viajar y aprender”.

Y para completar la búsqueda del bienestar, Predicciones 2019 cierra con un capítulo en el que se presentan las terapias alternativas “más adecuadas para cada signo”.

Sin embargo, antes de llegar al capítulo final, una afirmación sobre el 2019 llama la atención desde la introducción: “Llega la luz que nos ilumina”.

Sagitario tiene mucho que ver con el lograr cosas, con alegría y con mucho ímpetu"

¿Cómo es esa energía arrolladora de Sagitario que invita al disfrute?, ¿Qué oscuridad quedó atrás?, ¿Cuáles serán los más afectados en el zodíaco por la presencia de Júpiter en el citado signo? Y ¿Qué esperar de los astros para Argentina el año entrante? Son algunos de los interrogantes que Jimena La Torre despejó en la charla con Rosario3.com.

—¿Por qué en 2019 llegará “la luz que nos ilumina”?

—Porque Sagitario trae optimismo y visión de futuro. Júpiter ingresó el 8 de noviembre y apareció el submarino (Ara San Juan). Eso fue un símbolo y una muestra. Hablo de luminosidad porque en este año vamos a cortar con toda esa oscuridad que tuvimos el anterior. También Sagitario tiene mucho que ver con el lograr cosas, con alegría y con mucho ímpetu. Por tanto, será un año para encontrar eso que nos hace felices y nos da alegría. Y mostrarlo. Es como sacar esa estrella interior.

—Mencionás que vamos a dejar atrás la “oscuridad”..

—El año pasado, Júpiter transitó Escorpio, y fue un año denso, de cosas profundas, de muerte. Este, el tránsito de Júpiter (un signo por año) es en el signo del que es regente y esto aumenta las características de Sagitario, que es optimista, con una gran visión a futuro

En Predicciones 2019, La Torre establece dos recorridos posibles (y paralelos): una guía día por día (con consejos y recomendaciones generales de acuerdo a los signos y elementos) y otra segmentada según los signos.

Lo que les digo a los argentinos es que el futuro depende ellos y no de un gobierno"

“Siempre digo, cuando me consultan, que no todos los días tienen la misma energía pero que también hay días que sí la tienen entre ellos. Y que si vos no cumpliste con uno de los consejos, por ejemplo, buscabas trabajo, la gente tiene la tendencia a pensar «no lo hice, no se da». Bueno, no, no es así. Hay que esperar porque quizás, la semana siguiente, va haber otro momento para pedir trabajo. Entonces, lo que recomiendo es que tomen marcadores y los usen. El amarillo es el dinero, el rojo está relacionado con el amor y el naranja, para sentirnos mejor, para mejorar la autoestima. Entonces, si vas marcando el libro, podés organizarte mejor desde principios de año. Te anotás: en tal página tal cosa. O qué días te ayudan aumentar tu autoestima, si es lo que querés”, sostuvo La Torre.

Esa suerte de plan de trabajo de antemano combina las energías relacionadas con la personalidad, la naturaleza y el tránsito de los planetas. “Combinamos todo y eso hace que el día se transforme en mágico. Podés usar esa energía a tu favor”, abundó la también directora de la escuela de esoterismo Fortaleza Mágica.

A la hora de dividir aguas entre los signos más y menos favorecidos en el “año de Sagitario”, La Torre advirtió que el pulgar para arriba será para los regidos por el elemento fuego (Aries, Sagitario y Leo).

Tendrán un 2019 menos favorecedor “aquellos signos que no aceptan la idea de que hay cosas que no podés cambiar”

“El más favorecido es Sagitario. Pero ahí nomás está Aries, que viene de un año no digo difícil pero sí lento. Con la llegada del verano, ingresa al signo Marte, que es su regente. Por lo tanto, Aries no va a parar de trabajar”

En la otra mano, tendrán un 2019 menos favorecedor “aquellos signos que no aceptan la idea de que hay cosas que no podés cambiar”: “No es un año negativo en el sentido de que el tránsito de Júpiter pueda ser complejo. Me refiero a los signos de Piscis y Virgo, que están en cuadratura. Pero a ninguno de ellos, el año de Sagitario les va a hacer perder las esperanzas”.

–¿Qué le deparan los astros en 2019 a la Argentina?

–En principio, este es un año de mucha energía, optimismo de un “vamos todos para el mismo lado”. El signo de Cáncer, que es al que pertenece el país, está en una búsqueda del medio y de aquello que le hace bien. Es decir, el plan es "no voy a elegir por oposición". Si bien el país está bien aspectado desde lo astrológico, lo que les digo a los argentinos es que el futuro depende ellos y no de un gobierno. Es algo que siempre digo, que se fijen bien. Lo que sí vamos a tener es la oposición de otros, de otros países. No hablo de una guerra, no. Pero sí de estar.