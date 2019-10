Jorge Lanata comunicó este jueves que suspende su programa de radio "Lanata sin filtro" y "Periodismo Para Todos", que se emite por El Tres, hasta el 2020.

En un mensaje que dio el propio Jorge Lanata, recordó que este año tuvo que ser internado en cuatro oportunidades en la Fundación Favaloro.

Su última internación fue por una caída que le produjo un pinzamiento en la zona lumbar, que le impide movilizarse normalmente.

“Para mí es muy cálido e íntimo que la gente me dijera «yo rezo por vos» , cuando me encuentran por la calle y demás. Me dan algo de ellos. Y lo que me dicen también es «cuidate, cuidate, cuidate»”, señaló Lanata en un mensaje que se emitió en TN Central.

“Sabés qué, les quiero decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades disociadas. Y este año me internaron cuatro veces. Y este último mes me caí tres veces y el último fue horrible. Me caí de espalda en el piso de la radio”, agregó.

“Voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer aquí, por esta batipantalla y por este baticanal. Pero ahora paro porque tengo que hacerlo. Además, tengo que hacerles caso. Gracias”, culminó el conductor.

La Fundación Favaloro difundió un parte médico en el que informa que “el señor Jorge E. Lanata ha presentado una evolución estable de su trasplante renal, pero requiere de un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas, por lo que se ha recomendado un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes que requiere de una reducción temporaria, pero significativa, de su actividad laboral”.