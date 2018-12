Juan Darthés no se presentó a la audiencia con Calu Rivero

Juan Darthés no asistió este jueves por la mañana a la audiencia preliminar con Calu Rivero. El actor había iniciado una demanda por "daños y perjuicios" contra la actriz luego de que su ex compañera de elenco en la novela Dulce Amor lo denunciara públicamente por abuso en el marco de la grabación de la ficción.

La cita era a las 10, en los Tribunales de Comodoro Py, de Buenos Aires. La actriz llegó puntual y si bien evitó hablar con la prensa en el ingreso, sí lo hizo a la salida.

"Lo único que quiero es que no me domine la bronca y la indignación. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo y ver que la otra parte no está me genera indignación", declaró Rivero.

"Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes, y siento que es un día en que por fin la mujer ganó, y me parece increíble. Me siento poderosa, a salvo, escuchada, protegida. Y les agradezco muchísimo. Lo único que quiere es que empiece a haber hechos. Estamos muy fuertes", continuó

El último martes, horas antes de que la también actriz Thelma Fardin, denunciara a Darthés por violación, Ana Rosenfeld comunicó su decisión de dar un paso al costado como abogada del actor. La letrada patrocinó a Darthés en la demanda contra Rivero.