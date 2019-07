Este sábado a las 16, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223), estrena el espectáculo musical Peter Pan por siempre. La producción de la Academia del Broadway recupera la historia de “el niño que no quiere crecer” en una obra que combina canciones, coreografía y una gran puesta en escena con pantallas y hasta lluvia en el escenario.

“Es un espectáculo en el que Peter Pan vuela y cuando hay explosiones, hay explosiones de verdad ”, adelanta Juan Junco a Rosario3.

El periodista de el Tres y Radio 2 tiene una participación especial en la obra cuyo elenco está conformado por alumnos de la Academia.

“Es un musical infantil con algún toque para adultos que, en realidad, se lo doy yo, y es salir de la ficción. Soy como el gancho para los papás”, abunda Juan. El cronista de espectáculos personifica en la trama a Smee, el amigo del Capitán Garfio (Martín Selles).

“Es una persona que cuando no está Garfio se cree Grafio. Y cuando está, es un pobre tipo”, define.

Además de informar y comentar, Junco es un nombre del espectáculo rosarino: integró elencos de obras musicales para toda la familia, hizo teatro de Revista y protagonizó unipersonales humorísticos.

Al ser consultado sobre qué es lo más complejo de trabajar para un público infantil, apunta a la sinceridad: “Los chicos no tienen problema en decirte lo que se les ocurra. Si no les gusta, se levantan, caminan o se van. O te dicen «ese es Juan junco, el de la tele». Y el público adulto, no. Pagó la entrada y ya se queda”.

Acostumbrado a repentizar –y a hacer de esa capacidad de improvisar un sello–, el conductor de Esto se baila así (Radio 2) admite que debe asumir ciertos “cuidados” con el vocabulario, sobre todo después de unas temporadas en la Revista.

“En este personaje puedo jugar, crear, agregarle cosas. Y eso me parece muy divertido”, revela.

Ya en el terreno de cómo han cambiado las producciones infantiles en los último años –con una mayor cuota de profesionalización–, Junco destaca en ese sentido a Peter Pan por siempre, que cuenta con la dirección Patricio Herrera y coreografías de Matías Herrera.

“Este es un espectáculo infantil pero no se los trata a los chicos como cuando lo éramos nosotros. Ese «hola, chicos» (en un registro aniñado) y esas cosas. Sí, lo que no se pierde es eso de creer en las hadas, la fantasía y los sueños. Que eso es también para los adultos”, sostiene.