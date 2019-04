¿Justin va a ser papá? La ecografía de un "baby" que enloqueció a sus fans

Justin Bieber engañó a todos sus fans con la publicación de una foto de una ecografía. La noticia pasadas las cinco de la tarde del lunes era que el popular músico canadiense iba a ser papá. Y más aún cuando el siguiente posteo en su cuenta de Instagram era su novia Hailey Baldwin en una camilla y con la panza al aire, siendo acompañada por un médico. Justin iba a ser padre.

Pero el no lo decía, sólo comentó una de las fotos con la frase: "If U thought it was April fools", algo que empezó a hacer dudar a todos. "Pensabas que eran tontos de abril.." escribió el cantante en referencia a que en Estados Unidos y varios países de Europa el 1 de abril es el día de las bromas inocentes. Entonces, no hay baby.

Lo cierto es que los propios fans empezaron a darse cuenta que la foto de la ecografía la había sacado de internet y no era una propia.

Para dar remate a la situación, el propio Bieber de 25 años público una ecografía pero con la imagen de un perro. Más de uno cayó, pero por ahora el popular músico no será padre.