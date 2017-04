Karina Jelinek mandó al frente a Benjamín Vicuña: "Es un mirón"

El pasado de Benjamín Vicuña lo condena, siempre tuvo fama de mujeriego. Así lo terminó de confirmar la modelo Karina Jelinek quien lo mandó al frente y relató una situación incómoda que le tocó vivir con el galán chileno en los Estados Unidos.

Jelinek contó en el programa La jaula de la moda un episodio que le tocó vivir durante unas vacaciones en Miami cuando se cruzó con Vicuña y su novia la China Suárez. “Una vez me lo encontré desayunando en el hotel Faena de Miami. Yo estaba con mi amiga Majo y él se daba vuelta para mirarme. Mi amiga me decía: qué te tiene que mirar tanto, si está con la novia”, recordó.

"Él es un mirón. Igual me ha mirado un montón de veces”, dijo la morocha y agregó: "Es un atrevido. Nosotras tomábamos agua de coco y él miraba y miraba. La China no hacía nada, ignoraba la situación".

Además de contar con detalles y confirmar que fama de mujeriego del actor chileno no es puro cuento, Jelinek explicó porque se separó después de cuatro meses de relación de Alberto Albi Czernikowski. "Nos dimos cuenta de que no eramos compatibles. En un primer momento hubo buena relación y teníamos química. Pero a él no le gustaba mi mundo y a mí no me caía bien eso de la política”, dijo.