La China Suárez confirmó su embarazo

Eugenia “la China” Suárez confirmó este domingo que está embarazada y que era una noticia que esperaban ansiosamente junto a su novio, el actor chileno Benjamín Vicuña.

"No cumplí los tres meses aún. Rufina (su hija con Nicolás Cabré) me tocó la panza y me dijo que estaba embarazada", contó la actriz en el canal América.

"Estábamos buscando el bebé. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo. Benjamín se quedó helado", señaló la China. Agregó que Cabré “ya lo sabe”: “No somos amigos pero tenemos una relación normal”, dijo.

"Espero para fines de febrero. Será otro pisciano. En el embarazo soy muy sensible, lloro todo el día", expresó.