La Princesita Karina dio indicios de por qué se separó del Kun

Se está por cumplir un año de la separación de una de las parejas más famosas de los últimos años: la de Karin con el Kun Agüero. En el programa Los Ángeles de la Mañana, La Princesita tiró una frase que dice mucho de los motivos de la ruptura entre ambos.

La cantante tropical disparó: "Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo”.

Y siguió: “Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco enemigos".

También fue consultada por los rumores de la reconciliación del futbolista con Gianinna Maradona: "A sí sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy ese tema ya no me corresponde", finalizó.