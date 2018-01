La Sole aclaró que no se enojó con nadie por los problemas de sonido en Jesús María

La cantante Soledad Pastorutti aclaró que no se enojó con nadie por los problemas de sonido en el show de Jesús María y que sólo respondió los comentarios del público.

Lo hizo en una serie de tuits después de verse en televisión "enojada".

"La verdad, no me enojé con nadie. Yo me sentí muy cómoda y sólo respondí a lo que el público hizo referencia. Siempre agradecida con todo lo que me ocurre. Valoro mucho la difícil tarea de los técnicos. somos un equipo", escribió.

... la verdad no me enoje con nadie... yo me sentí muy cómoda y solo respondí a lo que el público hizo referencia!!! Siempre agradecida con todo lo que me ocurre... valoro mucho la difícil tarea de los técnicos... somos un equipo!!! — Soledad Pastorutti (@sole_pastorutti) 9 de enero de 2018

Y agregó: "Agradezco la buena predisposición y profesionalismo de Luis Mengoni y su gente que desde hace unos años se encargan del sonido" del festival de Jesús María.

"Solo quiero aclarar que en un espectáculo en vivo siempre puede haber desajustes y que nunca son intencionales... Confío mucho en mi equipo de trabajo", cerró