La actitud de Pampita ante su nuevo novio: “Salí corriendo a depilarme”

Ana Carolina Ardohaín, más conocida como “Pampita”, volvió a enamorarse. Después de su noviazgo con el tenista “Pico” Mónaco” que atravesó varias etapas, la modelo está en pareja con el empresario Mariano Balcarce, que la sorprendió en Miami durante sus vacaciones. Y si bien no quiso contar detalles del incipiente noviazgo “por pedido de él”, algunas cosas reveló.

El encuentro entre ambos se dio en Miami, donde la modelo se había ido de vacaciones. El empresario viajó sólo para poder encontrarse con ella. "Me tomó por sorpresa. A veces uno conecta y hay magia rápido", aseguró.

"¡Es lo único que voy a decir! Mandó foto por WhatsApp y atrás, el aeropuerto de Miami", reveló en una entrevista por Net tv.

Y agregó, divertida: "Ahí salí corriendo a depilarme, todo por las dudas".

"Ahora, me estoy aguantando. ¡No puedo contar nada! Es respeto a lo que él decida. No quiere que se sepa. ¡Las cosas lindas que les estaría contando y no puedo!", concluyó Pampita.