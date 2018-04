La autocrítica de Mirtha: "El programa se me fue de las manos"

Tras permanecer una semana en silencio, Mirtha Legrand pidió disculpas por las polémicas acusaciones que la mediática Natacha Jaitt realizó en su mesa el último sábado pasado. En la apertura de La noche de Mirtha de este sábado, la Chiqui expresó su arrepentimiento por haber invitado a la mediática al ciclo y reconoció que "el programa se me fue de la manos" y que "por un punto de rating" hizo "mucho daño a muchas personas".

En el comienzo, la diva aseguró que pasó una semana "espantosa" y que su médico tuvo que verla en tres ocasiones. "Hablaré hoy solo aquí y no voy a generar más polémicas.

"No quiero llorar, pero quiero hablarles con el corazón y decirles lo que siento. Hay mucha expectativa en cómo voy a abrir el programa de hoy, voy a ser muy breve y voy a hablar sólo hoy y aquí. En primer lugar quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada de mi programa del sábado pasado", explicó.

Luego, Mirtha se disculpó con las personas que fueron involucradas, entre ellas, el periodista Carlos Pagni, Alejandro Fantini y Liliana Parodi.

"Esas expresiones no son compartidas por mí en absoluto, ni por mi producción ni por este canal, y corren exclusivamente por responsabilidad de quién las dijo", continuó.

“A la luz de lo acontecimientos y de lo vivido, me he preguntado varias veces esta semana si no le tendría que haberle pedido que se retirara del programa. Pero sin duda eso hubiera terminado en un escándalo y coartado la libertad de expresión que tanto respetamos” dijo.

Y agregó: "He pasado una semana espantosa, mi médico me vino a ver tres veces porque me sentí muy mal. He sido muy criticada y censurada con razón. Yo me oponía terminantemente a que se invitara a esta señora, no quería, la había visto en un episodio que tuvo con un matrimonio conocido y finalmente me convencieron. Fue un fin de semana difícil, y finalmente cayó el nombre de esta persona, me convencieron y fue un error".

"Me duele que haya nombrado a gente a quien yo quiero muchísimo. La verdad, señores, el programa se me fue de las manos. Cuando empezó a mencionar distinciones con respecto a algunas personas yo debí haberla frenado, pero debo ser honesta y decirles que primero no le entendía mucho, no entendía que estaba pasando ni por qué agredía tanto a Mercedes Ninci. Lo pasé muy mal, estoy muy arrepentida de este programa que hemos hecho", aseguró con una voz al borde de la emoción pero totalmente entera.

Además, tuvo una comunicación telefónica con Gustavo Vera, quien estará el próximo semana en la mesa de la diva para hablar de lo sucedido.

En el siguiente bloque, la diputada Elisa Carrió, una de las invitadas de la noche, le dio todo su respaldo. "A cualquiera le puede pasar de tener una persona incontrolable, pero yo quería venir y que todo el mundo sepa que estamos acá en apoyo expreso", dijo.