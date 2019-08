Decir que la música es salvadora puede tener mucha poesía, pero en el caso de Dee Gallant es totalmente literal. Esta mujer canadiense se salvó de ser atacada por un puma gracias a... una canción de Metallica.

Según publicó Victoria News y el relato de la propia Gallant en sus redes sociales, la joven canadiense puso el tema del Black Album, Don't tread on me ("No me pisotees"), para espantar a un puma el jueves de la semana pasada.

La muchacha salió a pasear a su perro por las afueras de Duncan, cuando de pronto se sintió observada. Y entonces divisó al puma.

"Me metí en mi iTunes y encontré Don't tread on me de Metallica. Pensé que era lo más ruidoso que había en mi teléfono y que probablemente le asustaría", contó. Y tuvo razón. Ahora Gallant sueña con contactar a Metallica y agradecerles por la música que le salvó la vida.

¿Escuchaste alguna vez este tema de Metallica? ¿No? Dale play a esta versión en vivo de 2012.

