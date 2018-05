La carta abierta del cronista cordobés que trabaja con Jorge Rial

El periodista cordobés Pablo Layús, que trabaja en "Intrusos", hizo pública una carta abierta en la que fija posición luego de la polémica que generó en su provincia un audio de Jorge Rial.

El conductor de "Instrusos" protagonizó una escandalosa pelea con su hija Morena y ella, enojada, se encargó de filtrar un audio que le mandó su papá donde se lo escucha muy furioso.

En el audio nombra a la provincia de Córdoba, de donde es el actual novio de Morena, el futbolista Facundo. “Vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros", fueron las palabras de Rial.

A partir de la difusión del audio, Layús recibió varios mensajes para que defendiera a la provincia. Por eso escribió la carta, que aquí se preproduce:

"En las últimas horas he recibido miles de mensajes, llamadas de teléfono o comentarios preguntándome varias cosas. 1- ¿Vas a hacer algo por los dichos de Jorge Rial? 2 – ¿Vos como cordobés nos debes defender¿ 3- ¿Vas a renunciar ? 4- ¿Qué le pasa a Rial?

Voy a arrancar como debe ser, por el principio. Cuando escuché el audio sabía que esto iba a pasar. Estamos todo el tiempo viendo en las redes para destacar lo malo y dejar lo bueno para que otros comenten. Y sabía que me iba a encontrar en una posición complicada.

Cuando escuche los audios y Jorge estaba en Argentina, lo primero que hice fue hablar con él. Pero para saludarlo y darle mi apoyo como lo hizo siempre cuando lo necesitaba. Tuve situaciones difíciles a lo largo de estos 18 años y siempre estuvo a mi lado. Pero mi apoyo era por su situación personal con su hija y no por los dichos contra los cordobeses. Esto último me parece que se limita a unas declaraciones de un padre enojado con su hija que sabe que le toca un punto débil a ella, no a nosotros. Y lo hizo en una conversación privada destinada a Morena.

No busco justificarlo. ¿Se equivocó? Supongamos que sí, y porque su hija lo hizo publico. Distinto hubiera sido si él, frente al micrófono de Intrusos, hubiera dicho lo mismo. Pero siempre fue todo lo contrario. Fue el primero que empezó a difundir las temporadas de Carlos Paz y motivando a todo el mundo a ir.

El lunes o cuando se pare frente a la pantalla dará mas explicaciones y sabe defenderse muy bien.

En segundo lugar no debo defender a nadie porque simplemente no atacó a nadie. Nadie debe sentirse ofendido por sus dichos. Fueron destinado a su hija y buscando lastimarla en un punto débil para ella. Morena encontró un lugar en Córdoba y lo disfruta.

En tercer lugar no debo renunciar. Soy empleado de América TV y a lo sumo debería cambiar de programa pero estoy muy cómodo donde estoy. Y por ultimo todos sabemos lo que le pasa a Rial y él dará más explicaciones cuando crea oportuno.

Pero me tomo unos minutos más para hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué nos pasa, cordobeses ? ¿Qué nos pasa que ante tan tarada situación debemos salir a defendernos ? He visto videos con texto e imágenes remarcando quienes somos o leídos cartas abiertas como si se tratara de un insulto papal. ¿Se imaginan si los porteños hubieran realizado lo mismo luego de cada partido de fútbol o básquet donde miles de personas gritan..'Porteños…..hijos de …'¨.

¿No se dan cuenta que en definitiva somos todos argentinos ? Si alguien insulta a los porteños, sanjuaninos, cordobeses…es como insultar a nuestro país. Un país que esta formado por todos nosotros y que esto solo nos divide mucho más.

Algo nos pasa para haber vuelto un insulto de instancia privada como una ofensa tan grande que casi pedimos al Manco Paz que tome represalias.

Amo mi Córdoba y estoy seguro que esta por arriba de esta situaciones mediáticas".