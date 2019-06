Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati, adelantó en Twitter, que no piensa tener hijos. ¿Entonces? Para el músico, el apellido ligado al fundador de Soda Stereo "se terminaría" con su decisión.

“Cada vez que me enfrentan los ‘fans de Soda’ siento que me están enfrentando hijos no reconocidos de mi papa a decirme 'a mí me quiere más, vos sos un estorbo, sos el mas mimado y estoy celoso'. Básicamente es todo muy infantil y esta gente vota”, contó benito en la citada red social.

“Lo siento, corazones. Sé que duele pero es la verdad. Mucha gente se vuelve adulta sin dejar de ser infantiles y egocéntricos. Tatúense 'soltar’, por ahí les ayuda (...) Les voy a decir otra cosa que les va a dar mucha bronca, pero yo no voy a tener hijos, entonces la dinastía Cerati se termina conmigo”, escribió Benito.

Luego de que varios usuarios le dijeran que su hermana, Lisa, podría elegir para un futuro hijo el apellido de su padre, el cantante arremetió: “No, no pensé en mi hermana. Soy un machirulo, no voy a dejarla tener hijos”. Por último, llamó a relajarse.