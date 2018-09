La dura crítica de Pepe Cibrián a Dady Brieva por sus dichos

El director teatral Pepe Cibrián Campoy cruzó a Dady Brieva, que el pasado fin de semana aseguró que esperaba que el gobierno terminara su mandato y que la gente la pasara realmente mal para que no volviera a votar a Cambiemos. "Me parece una bravuconada", señaló.

“Hay un dicho que dice que para joder al amo no como, con lo cual el que se jode no es el amo porque come. Si el dice que nos vaya mal y que la pasemos mal quiere decir que también desea que la pasen mal sus hijos, su familia", manifestó.

Para Cibrián, la declaración del Midachi es "un deseo absurdo". "No entiendo cuál es el beneficio, porque si la pasamos mal hay muchos que no van a llegar a no votar a Macri, me parece una bravuconada, algo que no tiene sentido, me parece una frase inoportuna, no lo entiendo, es una especie de fanatismo”, declaró en contacto con Radio Mitre.