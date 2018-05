La emotiva vuelta de Mariana Fabbiani a su programa: "Sentí que me moría"

Mariana Fabbiani volvió este miércoles a conducir su programa tras pasar por un delicado estado de salud después de la internación que sufrió tras una deshidratación provocada por un virus.

"Estoy muy contenta de estar acá. Los extrañé. Me pasó de todo, no sé por dónde arrancar. Pero ya no contagio", dijo al comienzo de El Diario de Mariana, pasadas las 14.30 en la pantalla de El Tres.

Fabbiani aclaró: "Me pasó que soy madre, que mi hijo estaba enfermo y estuve tres días sin dormir, con Máximo que estaba mal. Y esa noche estuve hasta dos y media de la mañana atendiéndolo. Él se durmió a esa hora y yo me desperté a las cinco sintiéndome pésimo".

"Él tenía un cuadro de laringitis. Me dijeron que era el mismo bicho pero que se alojó de otra manera, ponele. Creen que fue algo viral. Pensé que a la tarde ya iba a estar bien, pero fui empeorando hasta que me di cuenta que era hora de internarme. Llamé a mi médico y me fui a una guardia", explicó la conductora.

Mariana reconoció "sentí que me moría. La verdad es que nunca me había pasado. No sé si alguien alguna vez se deshidrató, pero es muy feo. Me acuerdo que una vez hablamos de deshidratación en el programa y la verdad es que es un espanto".

"Entré con una gorrita para que nadie me reconociera y me confundieron con una nena", cerró la conductora y provocó la acostumbrada carcajada de su panel.