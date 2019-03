La esposa de reconocido jugador de fútbol trató a Wanda de "cabaretera"

En los últimos días, Wanda Nara –la esposa y representante de Mauro Icardi– recibió una lluvia de críticas debido a los últimos episodios del jugador, que perdió la capitanía del equipo y, además, no renovaría su vinculo laboral con el club. Su futuro podría ser Real Madrid o Juventus, según precisaron medios internacionales.

Satta se refirió al momento que está atravesando Mauro. "¿Esposas y fútbol? Hablé de fútbol incluso antes de conocer a Kevin (Boateng) y nunca hablé por él. No me gustan las que lo hacen. Si sos la agente de tu marido, es legítimo, pero si quiere hacer el trabajo de cabaretera, el problema es casi inevitable", afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, la cual republica Infobae.

"Él es muy fuerte, pero está poniendo al equipo en problemas. Todo estas habladurías nunca son buenas", dijo la esposa de Boateng sobre Icardi. Melissa y su marido mantienen una relación a distancia, ya que esta reside en Italia con Maddox Prince, el hijo que ambos tienen en común.

Varios medios deportivos de Italia señalaron a Wanda como una de las principales culpables de la ruptura del vestuario nerazzurro, a raíz de sus declaraciones en el programa Tiki Taka. "Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión", habría sido la tajante frase que soltó Ivan Perisic, líder del Clan Slavo, a Icardi en un entrenamiento.

"Continuaré con mi idea, diciendo las cosas que pienso. Es un poco difícil el mundo del fútbol para una mujer, pero está bien. Continuaré diciendo todas las cosas que pienso. Tal vez genera división, o no, pero me parece justo decir verdaderamente lo que pienso", sentenció Nara durante la entrega del premio Sócrates, enviándole un mensaje a sus detractores. Luego, agregó: "Yo trabajo desde pequeña. Tal vez alguno decía si podré seguir trabajando o no. Yo pienso que en este mundo una mujer siempre debe ser una mujer, trabajar y ser independiente".

Por el momento tres entidades están al acecho para hacerse con los servicios del argentino: Napoli (ofreció un contrato de 9 millones de euros por temporada), Juventus (baraja la posibilidad de un trueque con Paulo Dybala) y Real Madrid (dirigentes del club español ya se comunicaron con la agente del goleador para interiorizarse en su cuadro de situación y los costos de su salida del Inter).