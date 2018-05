La foto desnuda de Jimena Barón: si no es selfie, ¿quién la sacó?

La cantante Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aprece sólo con una toalla en la cabeza, recién salida de la ducha. La pregunta que queda flotando es quién se la tomó ya que no se trata de una selfie.

Según publicó El Trece, Barón viajó a Uruguay en el marco de su gira “La tonta”. Desde allí, subió en las redes una imagen, en la que se puede ver a la artista en la habitación del hotel, tras tomarse una ducha. Sin embargo, no se trata de una “selfie”.

La también la actriz aparece de cuerpo entero, con los brazos sobre el pecho para cubrirse, junto a la ventana de la habitación. Si no fue ella, ¿quién sacó la foto? Esa fue la pregunta que se hizo una de las seguidoras de Barón, quien le consultó en Instagram: “Siempre me intriga saber quién saca este tipo de fotos @baronjimena (me imagino un chino enano al cual las famosas llevan a todos lados y está todo el tiempo fotografiándolas)”.

Fue entonces que Jimena reveló el misterio ¿Quién está al otro lado de la cámara?: “Se llama temporizador”, y aclaró detalles de la técnica para salir divina. Le pone diez segundos al temporizador: “Claramente tengo que correr sino”.