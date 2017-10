La frase de Mirtha Legrand que llegó al subte de Londres

“Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan”. ¿Te suena no? Es la clásica frase que Mirtha Legrand repite en todos sus programas y que ahora fue traducida al inglés y publicada en una red social del subte londinense.

La cuenta oficial de Twitter de la Oval Station, perteneciente a la estación de subte de Kennington, citó a la diva de los almuerzos este domingo en el “pensamiento del día”.

