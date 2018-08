La furia de Natalia Oreiro tras la caída: “`Son unos boludos, me podría haber matado"

El último fine de semana, Natalia Oreiro protagonizó una comentada caída en la entrega de los Kids’ Choice Awards al momento de subir al escenario. Horas después, se refirió al incidente. “Son unos boludos, había un pozo; me podría haber matado”, dijo la cantante a Verónica Lozano y en referencia a la organización del evento.

Natalia fue invitada a la ceremonia para recibir el premio a la trayectoria. Pero al momento de recibirlo, se dio un tremendo golpe.

"¿Cómo estás Nati?”, comenzó la charla con Lozano quien explicó lo ocurrido.

“Es tan profesional, tan íntegra...", explicaba la conductora del evento cuando Oreiro interrumpió: "Sí, soy todo lo profesional que no fueron ustedes, boluda, me hicieron salir al escenario, nunca me dijeron que había un agujero en la escenografía, y yo no me tropecé, no me enredé con el pantalón, y me caí a un agujero de un metro y medio, me podía haber matado. Menos mal que estoy viva! Acá estoy, toda rota pero viva".

"Vos fuiste, estaba tu hijo enfermo, y con lo profesional que sos fuiste igual", soltó Lozano.

"Había cuatro mil chicos, y dije tengo que salir de vuelta, tenía la cara con sangre y por eso salí de nuevo y de ahí me fui a un cirujano plástico para que me reacomode la cara, me dieron 4 puntos, así que una joyita el premio, tiró Natalia irónica con los organizadores", replicó la cantante.

"No me pude llevar el premio, lo tuve que devolver porque me dijeron que había uno solo. Que no se preocupen del canal (Telefé) que estoy viva, no les voy a hacer ningún quilombo. Fue una desgracia con suerte, podría haber sido peor. Espero que la próxima pongan un vallado, un aviso, luces, hagan distinta la escenografía", siguió.

"Yo te recibo y te llevo de la manito", trató de suavizar Lozano.

Pero Oreiro redobló: “Gracias a Dios que fui con zapatos bajos, caí directo al vacío, y me pegué la frente contra el borde del escenario, a un metro tuyo. La escenografía tenía un círculo que no estaba marcado y tampoco había chicos, entonces salí mirando hacia adelante, y en todos los videos se ve que yo vengo caminando y desaparezco”.

"Y la culpable soy yo porque vos venías caminando hacia mí", lazó la conductora en un nuevo intento de conciliación.

Pero nada calmaba a Oreiro: "No, vos no sos culpable para nada, los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero"