La furia de Nicole Neumann tras rumores de embarazo

Como van a siquiera sugerir una cosa así sin tener una prueba contundente?!?!???Más respeto.esto no es ficción.,es la vida real!

Mientras la modelo pasa sus días en Salta, Cubero aprovechó la ocasión para realizar su mudanza definitiva de la casa que compartía hasta hace poco con su ahora ex pareja.

“No estoy embarazada. Dejen de seguir inventando cosas que lastiman a familias y niños. No lo puedo creer. ¡Ya es cruel!”, estalló. En otro de los mensajes se puede leer: "¿Cómo van a siquiera sugerir una cosa así sin tener una prueba contundente? Más respeto. Esto no es ficción, es la vida real”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo