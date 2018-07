La guerra de los mundos se convertirá en serie

El clásico de la literatura universal La guerra de los mundos, de H.G. Wells, se convertirá en serie de televisión de la mano del guionista y productor británico Howard Overman.

La serie, cuya grabación se iniciará en septiembre, está producida por Urban Myth Films para Canal+ y Fox y contará con ocho episodios de una hora de duración cada uno.

Según explicó Overman en una nota de prensa de Fox, la versión televisiva de The War of the Worlds abordará la obra de Wells en su faceta de "historia de advertencia sobre la superioridad racial y el conflicto étnico", dos de los temas que el guionista quiere abordar "más profundamente" en su adaptación.

La narración –cuyos escenarios no se han dado a conocer– estará ambientada en la Europa actual y comenzará con la detección de una transmisión desde otra galaxia, "prueba irrefutable de la existencia de vida extraterrestre inteligente", adelantó Fox.

Según Overman, ganador de un premio Bafta por la serie Misfits, la adaptación televisiva que tendrá un "corte muy cinematográfico".

En la novela, naves alienígenas empeñadas en la destrucción de la Tierra desembarcan en el planeta. En cuestión de días, la humanidad es prácticamente aniquilada y solo unos pocos tratarán de sobrevivir en un entorno desolado y desértico.