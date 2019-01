La hija de Andrea del Boca contó por qué no quiere ver a su papá

Anna Chiara del Boca, hija de Andrea, cumplió 18 años y decidió contar en una entrevista por qué no quiere ver a su papá, Ricardo Biasotti. Hace diez años que casi no tienen contacto.

“Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida", dijo Anna Chiara a la revista Caras sobre la relación que mantiene con su papá.

"Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar, él me miraba con un asco… Yo no entendía por qué. Entonces, él me miró y me dijo «tenés olor a culo, no te quiero al lado mío». Llegué a casa destrozada. Para él siempre había algo mal. Si tenía el pelo largo parecía una sirvienta, si usaba un par de zapatillas era una pobre, y ser pobre y sirvienta para él era un asco… Me gastaba… y a los nueve años no quise verlo más”, continuó.

La entrevista es la tapa de la revista de esta semana que eligió el textual "Renací del rechazo, el abuso y el dolor" como título.



En abril de 2017, Ricardo Biasotti confirmó que no tenía relación con Anna Chiara y se justificó culpando a su ex mujer: "Existe algo que se llama Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esto es producto de una actitud que tienen algunos padres, sobre todo las mujeres, en la que consideran que los hijos son una posesión de ellos y de nadie más. Se sienten con el derecho de dejar afuera de esa imagen al otro padre. Esto lamentablemente ha sido probado por varios peritos de la Corte Suprema en este caso. Esto existía".

Por entonces, Anna Chiara le respondió con una seguidilla de videos en Twittter.

"Si él hubiese hecho las cosas distintas no estaríamos en esta situación. Él tiene mi número de teléfono desde los seis años. Cuando me quedaba con él no me dejaba llamar a mamá entonces ella me compró uno", explicó la hija de Andrea del boca en uno de esos clips.