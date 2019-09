Antonela Roccuzzo no falla. Sus looks en los eventos a los que asiste para acompañar a su marido Lionel Messi son siempre impecables. Y este lunes, en la entrega de los premios “The best” (El mejor), no fue la excepción.

Anto lució un vestido largo oscuro y con brillos de la diseñadora Stella McCartney que por momentos, desvió la atención sobre los premios que se llevó Messi.

Minutos antes de que comenzara la ceremonia en Milán, Anto subió una selfie a su Instagram Stories donde mostró parte del vestido de amplio escote.