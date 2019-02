"La muerte es el único enigma que el hombre no pudo responder"

La periodista y escritora Florencia Etcheves aseguró que, pese a haber dejado hace un año su trabajo en televisión todavía siente "el síndrome del que usurpa" cuando tiene que asumir que ahora es una novelista full time.

"No me sienta del todo cómodo decir que soy una escritora", dijo Etcheves, en una entrevista con Télam, en el marco de la presentación de su nueva novela, Errantes (Planeta).

La trama está protagonizada por una protagonista de televisión que intenta descubrir qué se esconde detrás del suicidio de tres adolescentes.

Después del éxito de la saga compuesta por La virgen en tus ojos, La hija del campeón y Cornelia, y de las dos ediciones que lleva vendidas su obra más reciente, la autora consideró que el éxito inoxidable del género policial tiene una explicación: "Hay una fascinación con la muerte, el único enigma que el hombre no pudo responder desde que el mundo es mundo".

Etcheves señaló que por ahora no piensa explorar registros distintos al policial.

“Siempre estuve en la crónica policial. Y ahora cuento historias que son de ficción, pero el universo sigue siendo el mismo. No sé si hubiese podido saltar a hacer literatura erótica. No tengo las herramientas para hacerlo. Lo que me ayudó de trabajar tanto tiempo en las historias policiales es que había un montón de cosas que yo veía en las coberturas que no podía contar en la tele. No había tiempo para delirar, pero el mundo del detalle a mí siempre me entretenía. Y hoy en la novela esas cosas las puedo explotar”, apuntó en la entrevista con la agencia de noticias.

Al ser consultado sobre la predilección de los lectores por las novelas policiales, Etcheves concluyó: “Porque hay una fascinación con la muerte, el único enigma que el hombre no pudo responder desde que el mundo es mundo. Todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ver con el miedo y con la incertidumbre. Es lo único que sabemos que nos va a pasar a todos de manera ineludible”.

En Errantes, la autora eligió a una periodista como protagonista. Sobre la existencia de algún registro autobiográfico en la trama, Etcheves se inclinó por la negativa.

“En La virgen.. sí hay situaciones que yo viví, sobre todo con la abuela de la protagonista. O una situación en la que la protagonista casi se muere ahogada en Ecuador; eso sí me pasó a mí. Y obviamente para cada libro hay una vampirización absoluta de todo mi entorno. Me contás algo y listo. Acá lo que pasó es que esta novela yo la tenía escrita con una actriz como protaqonista, totalmente distinta, pero no funcionaba, porque le faltaban recursos para esta historia de averiguaciones. No era verosímil. Por eso decidí cambiar a la periodista, muy a mi pesar. Pero no soy yo”, abundó.

Por último, avanzó la escritora avanzó sobre los cambios que la perspectiva de género logró en el abordaje de las crónicas policiales.

“A mí me parece que hemos mejorado mucho desde la época en la que quienes hacíamos policiales decíamos crimen pasional. O hablábamos de problemas de pareja cuando un señor le pegaba a la mujer. No teníamos un marco teórico, y se avanzó muchísimo. Hoy ya no se tolera cualquier cosa. No te lo perdonan. No se lo perdonan a las marcas cuando hacen una campaña sexista, ni a los que hacen tele o radio, o a alguien que escribe una barbaridad en redes sociales”, cerró.