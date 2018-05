La reacción de Florencia Peña ante un acoso callejero

La actriz Florencia Peña contó un episodio que sufrió durante su visita a Salta, cuando un hombre se propasó con ella.

La actriz relató que estaba en la calle y un hombre la acosó verbalmente desde un auto. “Estaba en la calle y un señor me dijo barbaridades. Lo seguí, le dije que bajara la ventanilla y le pedí que nunca más haga eso. No solo a mí, a ninguna mujer. Se disculpó y me fui contenta porque antes no lo hubiéramos hecho”.

Flor también se refirió al acoso que sufrió por parte de un compañero de elenco: "Yo fui muy acosada, tuve un episodio bastante complicado con un actor. Me tocaba y yo lo naturalizaba. Era re chica. Lo saqué por el lado del humor".