La respuesta de Fantino a las críticas de una prima kirchnerista

Edelveis Almada, prima de Alejandro Fantino, criticó al conductor por su actitud en la entrevista a Alfredo Casero en Animales Sueltos. Lo hizo a través de una carta que publicó en su perfil de Facebook. En ese reportaje, Casero puso en duda la veracidad de los datos brindados por las Abuelas de Plaza de Mayo sobre los nietos recuperados. En la charla, el ex Cha Cha Cha utilizó la imagen de un flan para criticar el gobierno kirchnerista "Tengo que decir que luego de que Alejandro escuchara entre risas al mediocre de Casero, que le festejara sus chistes malísimos, su ordinariez, su vulgaridad, me vi compelida a decir que me da vergüenza tener parentesco con Fantino", escribió Edelveis, que es hija de un hermano de la madre del ex relator. En el escrito, la mujer recordó el vínculo que tuvieron en la infancia del animador e hizo referencia a su hermano Elvio, quien desapareció durante la dictadura cívico militar y era padrino de Fantino. "Lo había elegido para ser su padrino. Además de primo, era su padrino. Y cuando era pequeño Ale, así le decíamos, juntábamos las monedas para comprarle un regalo, un autito de juguete, una pelota, llevarlo a tomar un helado, festejarle su niñez. Y ahora me genera dolor, decepción, vergüenza", expresó Edelveis. "Por eso no puedo dejar pasar que se ría con un tipejo que agrede a las Abuelas, a las Madres, a los Hijos; que sea cómplice de un sujeto apoyando sus risotadas y agravios, porque le conviene económicamente", aseguró.

La respuesta de Fantino llegó a través de su programa de radio: "Hay mucha gente enojada. Estoy leyendo una carta de una prima, pero prima segunda. Una señora que yo aprecio mucho. Escribió una carta muy enojada. Entiendo muchísimo su enojo. Ella lo cuenta, tiene uno de sus hermanos que fue desaparecido por la dictadura. Es parte de mi familia".

"Dice que me repudia por haber entrevistado a Macri sin pudor o al Gordo Casero. Lamento mucho su enojo o su dolor. La entiendo y comprendo, pero yo hago periodismo. Es mi profesión, mi trabajo. Yo no me puedo hacer cargo del enojo y la decepción de mucha gente. Yo tengo tranquilidad espiritual de cómo soy con mi familia", continuó.

"Entrevistar es mi profesión. Yo no siento haber agraviado la memoria de mi primo Elvio ni a la institución Abuelas. Tengo enorme respeto y admiración por Estela de Carlotto. Yo no me puedo hacer cargo del enojo que provoque en un familiar (…) No siento haberle faltado el respeto a nadie. Le seguí la locura del flan a Casero. Pero cuando habló de Abuelas volví y le dije que se estaba yendo al carajo”, afirmó, al tiempo que destacó que hace 15 años no cruza palabra con su prima.

"Ede es una muy buena persona. Ella apoyó muchísimo al gobierno pasado. Es una persona de mucha lucha social, es abogada”, abundó Fantino.

Y, ya sobre el final, aseguró: "Estás muy equivocada. No te puedo permitir que vos te metas con la memoria de mis abuelos, abuelos que vos no conociste. Mi abuelo Juan vos no tenés ni idea quién era. Pero deberías tener mucho respeto por la historia de mi abuela Jacoba. No me entra el olvidarme de mis orígenes. Si hay una conexión que tengo es con mis orígenes. La conexión que yo tengo con mi gente, con mi zona, con el río es total".