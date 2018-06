La reunión de los Menem con el menor de la familia terminó en escándalo

El reencuentro del ex presidente Carlos Menem con su hijo menor, Máximo, fruto del amor con la modelo y presentadora chilena Cecilia Bolocco, no terminó bien.

La semana pasada Máximo, que vive en Chile, escribió en su Instagram que no tenía contacto con su padre y responsabilizó a su hermana Zulemita. Ella lo negó, y a la vez contó que Cecilia Bolocco exigía que ella no estuviera presente cuando el joven iba a encontrarse con su padre.

Ahora se dio el reencuentro y fue la propia Zulemita quien gestó todo. El sábado, el menor de los Menem arribó al país junto a su madre y fue a la casa de su hermana donde estaba su padre y sobrinos.

Lo cierto es que este domingo lo que estaba en paz estalló en un nuevo conflicto, cuando armaron un asado al que también invitaron a otro de los hermanos, Carlitos Nair.

"Estamos con mi hermana, mis sobrinos, y el resto de la familia. El chico vino, se fue... se hizo el asado familiar para él pero no se quedó. Dijo que se iba. Ni siquiera saludó y se fue. No entiendo. Yo llegué y ya no estaba. Mi hermana hizo todo para que venga, estuvo dos minutos y se fue. No hay explicación. No tenemos idea. Yo sé que anda por acá. No tengo idea que anda por acá", contó Carlitos en charla con Infama Recargado.

Y enfatizó: "Después que no se queje la madre por Internet. Ahora sí que no hay más excusa. Estuvo 10 minutos y se fue. Mi hermana puso la mejor onda. Mis sobrinos todos... sorprendió... es rarísimo. Mi viejo también está sorprendido".