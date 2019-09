La serie basada en las novelas fantásticas de J.R.R. Tolkien El señor de los anillos, que prepara la plataforma de streaming de Amazon, se rodará en Nueva Zelanda.



De esta manera, la producción sigue la tradición iniciada por el galardonado realizador neocelandés Peter Jackson, quien también rodó en su país natal la exitosa trilogía de películas inspiradas en las creaciones de Tolkien.



Según informó Amazon Studios a través de un comunicado de prensa, el rodaje se iniciará en Auckland en los próximos meses.



“Mientras buscábamos la locación en la cual pudiéramos dar vida a la belleza primordial de la Segunda Era de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso con costas, bosques y montañas inmaculadas, que también es el hogar de sets, estudios, creadores y staff con experiencia y de clase mundial”, relataron los showrunners J.D. Payne y Patrick McKay.



“Estamos felices de poder confirmar oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar para la serie basada en historias de The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien”, añadieron.



Situada en la Tierra Media, esta nueva adaptación para televisión narrará episodios que preceden al libro de La comunidad del anillo, que a su vez había inspirado la primera de las películas de la trilogía de Jackson.



La serie, que tendrá al director español Juan Antonio Bayona detrás de cámaras, contará con cinco temporadas en las que Amazon invertirá alrededor de 1.000 millones de dólares.