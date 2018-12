La triste revelación de Maju Lozano: "A los 13 mi papá me quiso matar"

La periodista Maju Lozano decidió revelar una triste historia, la de ella durante su adolescencia. Lo hizo este sábado por la noche, en un programa de televisión, cuando manifestó que a los 13 años su padre la quiso matar.

"Durante mucho tiempo, por mi historia, no me permití llorar. No se podía, no había tiempo. Llorar era una pelotudez porque urgía la diaria y había que defenderse de un padre de 1,90 metros de altura con ciento y pico de kilos. Entonces no había momento para la debilidad, por suerte existen las psicólogas", expresó Maju.

"Me adapté a la violencia. Tal vez uno está en un trabajo personal de volver para atrás y cuidar a esa nena que tuvo que ser grande porque no había espacio para ser chica. Ahora estoy llorando y me estoy permitiendo llorar y sanar desde ese lugar de «yo me merezco llorar», como si durante 46 años, porque esto salió en terapia hace tres semanas, yo no hubiera tenido el permiso", agregó.

Las declaraciones de Lozano ocurrieron después de que el conductor de Podemos Hablar indicara que dieran un paso al frente "los que lloraron en el último tiempo".

Maju también se refirió a la denuncia hecha por Thelma Fardin contra Juan Darthés. "Me parece importante lo de Thelma y lo de Calu Rivero, que es la importancia de creernos lo que nos está pasando. De no dudar de nosotras, de no dudar de que eso está sucediendo. A mí la violencia me dispara en un lugar muy íntimo. Tal vez exagerado… por ahí salto por cosas que no debería saltar o me puteo con gente que no debería putearme tanto. Para mí vivir con violencia era lo lógico", concluyó al tiempo que añadió que perdonó a su papá después de su muerte.

“Hace tres semanas que pude decir con palabras que mi papá me quiso matar, porque siempre venían los lugares de «bueno, viste cómo es...» y para mí por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas”, reveló.