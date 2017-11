Lali Espósito: “Absorbo todo lo que me pasa y lo transformo en algo”

Este sábado a las 21, Lali Espósito se sube al escenario del teatro El Círculo, Laprida y M;endoza, para desplegar su Lali En Vivo.

Este nuevo espectáculo podría verse como una continuidad de la gira Soy Tour –periplo con el que presentó el disco Soy– pero, en rigor, se trata de un concierto completamente distinto en el que adelanta canciones de su próximo disco.

Además de los cambios visuales y en el andamiaje técnico, coreografías y vestuarios, se trata de una apuesta aumentada: dos horas y media de música y baile.

“Empecé a cambiar de a poco el show hasta que me di cuenta que era otro show. A mí me encanta renovarme, sentir que modificamos la energía del show y que la gente va a ver otra cosa.”, explicó Lali Espósito a Rosario3.com.

Un avance de cómo es Lali En Vivo pudo verse los últimos 3 y 11 de noviembre en los conciertos que la vocalista brindó en el Luna Park, de Buenos Aires.

“Yo ya venía tocando con el Soy Tour y pensé que entregar algo nuevo estaba bueno. Así que fueron varios meses de producción: el rearmado del escenario, las coreos fueron modificadas. También el vestuario. Fue un tiempo de bastante trabajo. Y yo también, entrenándome para estas dos horas y media porque nunca había hecho largo tan largo. Es muy exigente físicamente”, comento la cantante y actriz.



La entrevista telefónica se acordó para la semana previa al show. La indicación era el número de una oficina (después sería presentada como “la office de producción” en la que la vocalista trabaja con su equipo, "un grupo de gente “espectacular y muy talentosa”).

Después del “hola” de rigor y antes de la “explicación” del llamado, Mariana (el nombre previo al apodo) fue al hueso: “Soy Lali, ¿cómo estás?”

Una combinación de adrenalina y cercanía marcó el resto de la charla.

Al ser consultada sobre qué cosas la hacen “bajar”, la reciente ganadora de dos premios MTV Europe Music Awards respondió: “Mis pequeño momentos cotidianos.”

“Son cosas de la vida que me desconectan del trabajo. Mi novio, tomarme un mate con mi hermana, charlar de alguna otra cosa con una amiga. Siempre manejo mucha humanidad en la gente que me rodea y creo que eso me da naturalmente mis momentos de relax mental y de no estar pensando todo el tiempo en las responsabilidades.”

Pero si de trabajo se trata, el empeño está en no perderse nada: “Disfruto del detrás, de aprender de la técnica y saber qué quiero de las visuales; saber qué quiero contar. Me gusta producir y hacer.”

La búsqueda constante: “Alimentar a mi artista”

Lali adelantó que ya trabaja en las canciones de su futuro disco, con fecha de salida para 2018. Y que en el concierto de este viernes, tal como ocurrió en el Luna, podrá escucharse algo de ese material. “Tu sonrisa” es uno de esos temas, track en el que, además, toca la armónica.



Y mientras trabaja en la próxima placa junto a Peter Akselrad, Nano Novello y Luis Burgio –productores de Soy– filma la película Dolores, con dirección de Gonzalo Tobal.

La trama guarda semejanzas con el caso de Solange Grabenheimer, la joven que fue asesinada en enero de 2007 y por el que fue acusada su amiga Lucila Frend, luego absuelta en un juicio oral y público que se llevó adelante en los Tribunales de San Isidro.

Este protagónico implica dejar de lado la música y el baile para asumir un nuevo desafío, un papel que quizás explique la cita a la “madurez” que surgió en la entrevista.

“Desde que soy muy chica, absorbo todo lo que me pasa y lo transformo en algo. De un tiempo a esta parte tuve aprendizajes más comunes para la edad que tengo, que me dejaron marcada y que los veo buenos para cambiar. Me parece que el ser humano cambia. Esta cosa de «sé como sos siempre». ¿Viste cuando te dicen eso. Me parece que está bien cambiar, que está bien evolucionar.”

Para ella, lo más difícil de ser "Lali Espósito" es “perderse” de encuentros con amigos o familiares. Aunque, destacó “estar rodeada de gente que te quiere bien” hace que esa ausencia no sólo sea más llevadera, sino que tampoco redunde en reclamos.

Y en el haber suma “un trabajo que me encanta": “No puedo un día no dedicarme a escribir algo o a ir al estudio. La parte más linda es tener un trabajo. Cuanto te gusta mucho, es una bendición poder dedicarte a eso y poder vivir de eso.”

Claro que el oficio, más allá de lo personal, tiene sus gajes: “En el show, odio mucho los cambios de ropa, que se me enganchen la bota, la media. Eso es un sufrimiento absoluto.”

—¿Y cómo te ves en el futuro?

—Me veo dedicándome a la música, pero evolucionada. Haberme reinventado; sentirme siempre original o buscando la manera de alimentar a mi artista y que no siempre que se vea lo mismo de uno.”

