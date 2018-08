Lali Espósito en la mesa de Mirtha: “Me quiero ir”

“Me quiero ir”. La frase más temida en el programa de Mirtha Legrand fue dicha por Lali Espósito mientras todos escuchaban con mucha atención a uno de los invitados. La cantante también habló de su relación con su novio y confesó planes para el futuro.

Según publicó el sitio de El Trece, Lali Espósito sorprendió en el inicio de los almuerzos de Mirtha Legrand y lanzó: “Me quiero ir”. Todo comenzó con el conmovedor relato del doctor Rubén Sosa, jefe de una de las salas del Hospital Elizalde (ex Casa Cuna), y cómo fueron los comienzos de las populares barrileteadas para concientizar sobre la salud y el bienestar de los niños.

“Hicimos muchísimas cosas”, relataba el médico acerca de la tarea solidaria cuando ella lanzó su llamativa frase. “Me quiero ir”, dijo entre risas y agregó: “Ahora canta bien y me mato”.

Obviamente todos en la mesa tomaron con humor el comentario y claro que Lali siguió sentada en su lugar disfrutando del almuerzo, durante el que también habló de su relación con el ingeniero de sonido y estanciero, Santiago Mocorrea. “Me encanta que me acompañe siempre que puede”, contó la cantante sobre las giras que lleva adelante.

“Él es de General Villegas, súper perfil bajo y se debe estar queriendo matar en este momento”, contó. “¿Estás enamorada?”, le preguntó la conductora. Ella asintió.

Enseguida la sacaron de su eje cuando El chaqueño Palavecino le consultó: “¿Sabés hacer un guiso carrero?”. Ella atinó a responderme: “¿De qué me estás hablando?” y agregó que con respecto a la vida en el campo ella estaba aprendiendo. “El otro día fui al campo con unas botas blancas pero es muy interesante escucharlo hablar”, afirmó.

“¿Cómo conociste a Santiago?”, le preguntó Mirtha. “Lo conocí hace cinco años cuando él me eligió como telonera del show de Ricky Martin. Cinco años después, ya soltera, me invitó a salir y me dijo no sé si te acordás de mí...”, reveló la cantante.

“¿Tenés ganas de casarte?”, apuntó la conductora al verle la cara. “No, ¿qué es eso? No me pasa de ser tan Susanita. Me interesa más compartir la vida, tener una casa, tener hijos y no tengo el anhelo de casarme”, concluyó.