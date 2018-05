Lanzan un libro con datos inéditos sobre los mundiales

El Mundial de Rusia está cada vez más cerca, y por ese motivo Editorial Al Arco lanzó un libro para ir palpitando el clima de la Copa del Mundo. La nueva publicación cuenta con historias inéditas sobre los futbolistas que surgieron del interior del país, y que con gran esfuerzo llegaron a jugar en la cita máxima.

Entre los relatos se puede descubrir, por ejemplo, cuál fue el único sanjuanino que hasta el momento participó de una Copa; o quién fue primer campeón del mundo surgido del interior. Además, se cuenta cuál fue el primer cordobés que jugó un Mundial para un país vecino o quién fue el primero que defendió la camiseta argentina.

A su vez, el libro revela la contribución que distintas instituciones como Instituto, Talleres, Chaco For Ever, o Central Norte de Tucumán le hicieron a la Selección Argentina. Las historias contienen un extraordinario aporte de fechas, partidos, y estadísticas que harán que cada provincia se sienta orgullosa de los hombres que le entregaron a los mundiales.

La contratapa es del reconocido periodista Juan José Panno, quien destaca en un tramo de su relato "Mucho se sabe por estas tierras de la historia de los mundiales de fútbol. A veces alcanza con el sólo enunciado para entender de qué se habla. La final con los uruguayos, el Maracanazo, el desastre de Suecia, "Cachito" Ramírez, el papelón con Holanda, otras finales perdidas. Se han publicado repasos cronológicos, estudios sociológicos, curiosidades, análisis futbolísticos variados. Da la sensación de que está todo dicho. Pero no, siempre hay una vuelta de tuerca más. Como esta que encontró el autor de este singular libro".

El autor

Adrián De Benedictis, nacido en Capital Federal el 21 de marzo de 1975, es el auto de esta apasionante obra. En el 95 se recibió como Técnico Superior en Periodismo Deportivo en la escuela Deportea. Desde entonces se desarrolló en la gráfica (Diario Ituziangó y su gente), radio (General Belgrano AM 840, Radio Popular AM 1530) y desde marzo de 1998 es redactor de la sección Deportes del diario Página/12, donde actualmente ocupa el cargo de editor. De 2012 a 2015 se desempeñó en Radio Ciudad (AM 1110), y desde septiembre de 2016 es encargado de contenidos del sitio agendaprovincial.com.ar. En 2004 formó parte del libro Al Ritmo de los Punteros, una compilación de cuentos de distintos autores. En 1999 recibió el Premio Estímulo al periodismo joven en el rubro Diarios, que anualmente entrega la escuela Tea y Deportea.