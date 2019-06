Mirtha Legrand no se sentó a su mesa este domingo al mediodía. Su programa Almorzando con Mirtha Legrand no fue emitido hoy como estaba previsto. Desde El Trece, informaron sobre los motivos por los cuales no se realizó la emisión.

“Debido a la falta de suministro eléctrico, la señora Mirtha Legrand no podrá hacer hoy su programa, ya que no puede bajar las escaleras de su domicilio”, se puede leer en el sitio oficial del canal.

“El corte de luz general en todo el país impide el normal desarrollo de Almorzando con Mirtha Legrand y produjo un cambio de último momento en la programación del canal. En ese espacio se emitirán dos películas: “El mejor papá del mundo” y “Mientras seamos jóvenes””, indicaron desde el emisora.

Finalmente, aseguraron que “Mirtha retomará sus programa de forma habitual la semana que viene”.

[REITERAMOS] URGENTE: Almorzando con Mirtha Legrand hoy no sale al aire por el corte de luz general en todo el país https://t.co/tuhjcCketO — eltrece (@eltreceoficial) 16 de junio de 2019