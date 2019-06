El secretario de Energía Gustavo Lopetegui brindó una conferencia de prensa en relación al corte masivo de energía a nivel nacional. Se lamentó por los inconvenientes que "están sufriendo los argentinos desde las 7 de la mañana" por el corte de energía al tiempo que calificó de "anormal o extraordinario y que no puede suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total".

"Lamentamos los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las 7 de la mañana por falta de suministro eléctrico" dijo Lopetegui al comienzo de su exposición que compartió junto a Carlos García Pereira director general de Transener y Jorge Luis Soto, subgerente general de Cammesa.

"Lo que sabemos a este momento es que a las 7.07 se produjo una falla en el Sistema de Transporte del Litoral, fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier otro, no es algo anormal. Lo que si es anormal o extraordinario y que no puede suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total", dijo el secretario.

Lopetegui explicó que la "desconexión total se produce de manera automática". "Son las computadoras que rigen el sistema las que lo hacen" dijo y agregó que se produce "cuando detectan desequilibrios que pudieran causar un daño mayor y en milisegundos se desconecta el sistema para protegerlo".

"Es decir que acá no hubo ningún alerta", dijo el secretario de Energía. "No tenemos más información en este momento de lo que ocurrió. Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué es lo que venía ocurriendo hasta ese momento y a partir de esos informes Cammesa que es el que hace el despacho de la energía eléctrica va a realizar el análisis permanente y ahí si sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario que no debería volver a ocurrir".

El secretario recalcó que el marco regulatorio prevé sanciones en el caso de que haya responsables de lo que haya ocurrido y las mismas las aplica tanto el ENRE como la secretaría de Energía".

Detalló que a las 15.30 está el 56% del total del reconectado y destacó que desde las "7 de la mañana estamos concentrados en la recuperación del sistema".

"El ciberataque no está entre las causas primarias que estamos evaluando", destacó el funcionario. "El presidente Macri siguió todo el día este evento extraordinario que no tendría que haber ocurrido de ninguna manera, pero ocurrió, es grave", dijo ante una pregunta de Infobae. Según Lopetegui, la reserva al momento del corte era del 20% y afirmó que aún no se evaluó el costo del apagón.