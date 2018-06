El superlativo Carpool Karaoke de Paul McCartney

Carpool Karaoke es el segmento del programa estadounidense The late late show with James Corden en el que el presentador británico sube a vocalistas reconocidos a un coche para cantar con él. Del mismo ya habían participado Britney Spears, Christina Aguilera, One Direction y Madonna, entre otros y otras.

Pero lo del último jueves superó cualquier expectativa. Pasa que se subió una leyenda de verdad: Sir Paul McCartney.

Desde que el bajista se sienta al lado de Corden, suceden los clásicos ¡mientras pasean por Liverpool!

Empiezan con (obviamente) “Drive my car” y siguen con “Penny Lane”, “Let it be”, “When I’m 64”, “Blackbird”, “Come on to me”, “Hard Day’s Night”, “Obladi, Oblada” y “Love me do”. Para el cierre, el ex Beatle eligió “Hey Jude”.

En fin, 23 minutos que sintetizan la historia del pop planetario.