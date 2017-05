Les Luthiers ganó el premio Princesa de Asturias

El jurado del prestigioso galardón español destaca que el conjunto argentino "es uno de los principales comunicadores de la cultura Iberoamericana desde la comunicación artística y el humor". Asimismo, señala que "su original tratamiento del lenguaje, de los instrumentos musicales y de la acción escénica atrae a cientos de miles de espectadores de todas las generaciones que han convertido a Les Luthiers en un espejo crítico y un referente de liberad en la sociedad contemporánea". Tras años de figurar entre los aspirantes a este premio, Les Luthiers finalmente se impuso a otros 27 nombres, entre ellos afamados periodistas como los directores del Washington Post, Martin Baron, y New York Times, Arthur Ochs Sulzberger jr., y la inglesa Cristiane Amampour, de CNN, además del filósofo mexicano Miguel León-Portilla, el dibujante José María Pérez "Peridis" y el biólogo Francisco José Ayala. Desde su creación en 1967 Les Luthiers hizo un humor único, distinguido, en el que se destacaba el uso de instrumentos musicales creados a partir de materiales de la vida cotidiana, los juegos de palabras y la parodia. Con más de 30 espectáculos en sus espaldas han girado principalmente por América Latina y España, convirtiéndose en un referente de la escena Iberoamericana. Actualmente el grupo está conformado por cuatro de sus miembros fundadores, Marcos Mundstock, Jorge Maronna, Carlos Núñez Cortés y Carlos López Puccio; junto con Horacio "Tato" Turano y Martín O'Connor. El quinto miembro fundador, el genial Daniel Rabinovich, falleció en agosto de 2015. El Premio Princesa de Asturias recibe la reproducción de una escultura de Joan Miró, 50.000 euros, un diploma y una insignia que tradicionalmente entrega el rey Felipe en una gala que se celebra en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. De acuerdo con los Estatutos de la Fundación, el galardón se otorga en reconocimiento a aquellos "cuya labor contribuya, de manera extraordinaria y a nivel internacional, al progreso y bienestar social a través del cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas del conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social". El año pasado, el premio recayó en el fotoperiodista estadounidense James Nachtwey, por su labor magistral en el registro de conflictos armados. Además, entre los galardonados figuran el argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, creador del popular personaje "Mafalda"; la también fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, el creador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto, Google y la revista Nature y Sciencie.

