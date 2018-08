Llorando, Pamela David habló de la operación de su esposo Daniel Vila

El empresario de medios Daniel Vila fue sometido a una compleja operación en los Estados Unidos y su esposa, la conductora Pamela David, dio detalles de la intervención. Lo hizo en su programa, del que se ausentó por varios días y dejó la conducción en su compañero Carlos Monti. La morocha no pudo contener las lágrimas al hablar de la intervención de su marido.

Este viernes, Pamela decidió conversar en vivo con sus compañeros de programa sobre los motivos de su alejamiento. Lo hizo vía Skype, desde Nueva York, y rápidamente se encargó de dejar en claro que no se encontraba allí por placer, sino por un problema de salud que afecta a su esposo, el empresario de medios Daniel Vila.

"¡Hola a todos! ¡Qué lindo escucharlos! En toda la semana no he podido verlos pero sé que han hecho un gran trabajo", inició David, poco antes de que su voz se quebrara. "Se emocionó Pame. Así cómo la están viendo ahora, que se quiebra y que no le importa quebrarse en cámara, así es ella", resaltó Monti mientras la conductora recuperaba el aliento.

"Estoy perfecta. Lo importante es que estamos en Nueva York y, en primer lugar, que está todo súper bien. Tuvieron que intervenir a Daniel y la operación salió exitosísima, que es lo importante", explicó ella.

"Daniel venía soportando un dolor durante mucho tiempo. Había tenido una operación el año pasado, otra este año y el dolor seguía intenso en la columna. Así que nos vinimos acá, con un doctor que opera acá, y gracias a Dios salió todo súper bien. Daniel ya empezó a caminar, sólo que le duele mucho".

David contó también que los médicos trabajaron durante 8 horas en el quirófano ayer, durante la operación a la que se sometió su marido.

"Sinceramente, son muchos nervios, mucha angustia. Nunca me abro, nunca cuento estas cosas públicamente porque no me gusta, siempre trato de ponerle onda a todo. Pero creo que el público de Pamela a la tarde tenía que saber, más allá de las especulaciones de si falto o no falto", confió.

Según contó David, ella y su esposo seguirán en Estados Unidos por, al menos, dos semanas más. "Quiero acompañar a mi marido en el proceso de rehabilitación, es lo que más me importa hoy. Sigan haciendo ese programa porque de ahora en más voy a poder verlos", indicó.