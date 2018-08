Lourdes Sánchez dijo que Sol Pérez la "desilusionó" y se armó

A poco de que Marcelo Tinelli regrese a la pantalla con Bailando por un sueño, ya hay chispazos entre las figuras del certamen. Luego de que Lourdes Sánchez –quien será la jueza del VAR– hablara de Sol Pérez en un nota radial, esta última hizo su descargo con una seguidilla de "me gusta" en Twitter.

"En el verano se dijo que Sol pidió que la bajen a Rocío Robles de la tapa de Gente y ahora pidió que no esté Barbie Simons en el Bailando", deslizó Sánchez en El Show del Espectáculo.

Al tanto de los dichos, Ángel de Brito indagó a la también panelista de Los Ángeles de la Mañana. "Me preguntaron a quién prefería entre Sol Pérez y Barbie Simons. La verdad es que no las conozco a ninguna de las dos, pero quizás Sol fue la que me desilusionó porque la re bancaba", argumentó Lourdes.

"A mí no me gusta que una mujer esté bajando laburos o tapas a otra mujer, por eso me desilusionó", agregó.

Su comentario provocó cierta reacción en Twitter que criticaron los dichos de Sánchez. ¿Y qué hizo Sol? Adhirió con sendos "me gusta".