Luciana Salazar habló sobre feminismo y generó polémica

En los últimos meses, muchas figuras del espectáculo se sumaron a los debates sobre feminismos y muchas personas expusieron sus ideas con el hashtag soy feminista.

En ese marco, Luciana Salazar fue consultada por la revista Caras sobre el tema y dio su particular punto de vista.

"Lo estuve evaluando y me pregunto por qué todas son tan extremistas, está la que re defiende al hombre y la que re defiende a la mujer. Hay que ser más equilibrado en la vida", indicó Luciana Salazar.

Luego, expresó: "Me parece perfecto que la mujer luche por tener los mismos derechos que el hombre en cuanto a ganar de la misma forma, se la respete más, todo eso lo veo perfecto. Pero querer ser igual al hombre en el sentido de ocupar el rol masculino, eso no me gusta. Nosotras somos mujeres y amo ser mujer. Está perfecto luchar por los derechos de igualdad, pero no ser hombres. No tenemos que ser ni más ni menos que los hombres. No hay nada más lindo que la femineidad y delicadeza de la mujer".